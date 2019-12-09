09.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:48

Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

Kayseri'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ayrı araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ferhat D. (20), Mehmet Can S. (19) ve Oktay T.'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler polisin evlerine yaptığı baskın sonucu yakalandı. Evlerde yapılan aramada hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA