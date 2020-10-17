Son dakika haber: Akrabasının tüfekle otomobiline ateş ettiği kişi cam kesiği ile yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının tüfekle otomobiline ateş etmesi sonucu dağılan araç camı parçası ile boynundan yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının tüfekle otomobiline ateş etmesi sonucu dağılan araç camı parçası ile boynundan yaralandı.

Alınan bilgiyi göre, Mevlana Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan bir evde, Y.S. (38) ile kayınbiraderi A.M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden çıkıp 38 SY 963 plakalı otomobiline binen Y.S, A.M.O'nun balkondan tüfekle ateş etmesi sonucu kırılan araç camı parçaları ile boynundan yaralandı.

Y.S, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından tüfekle intihar teşebbüsünde bulanan A.M.O, polislerce ikna edilerek, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya