Kayseri'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı
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Kayseri'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı

Kayseri'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Y. ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gittiği yakını Ö.T. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

C.Y. yanında bulunan bıçakla Ö.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan Ö.T'nin eşi Y.T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.Y, Danişment Gazi Mahallesi Özyol Sokak'taki evinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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