Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

17.03.2021 01:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:06

Kayseri'nin Talas ilçesinde, akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kaya 1 Sokak'ta İ.Ş. ile evine ziyarete gelen akrabası G.F. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş, G.F. ve evde bulunan T.Ş. bıçakla yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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