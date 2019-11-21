Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi
Haberler » Güncel » Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi - Haber

Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi

Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

21.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:20
Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi

'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik kablosu çalmaya çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kişinin R.L. (55) olduğu belirlendi.

R.L'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Yozgat'a götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et