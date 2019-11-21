Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi
Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.
Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik kablosu çalmaya çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kişinin R.L. (55) olduğu belirlendi.
R.L'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Yozgat'a götürüldü.