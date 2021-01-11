Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık güvenlik kamerasında

KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonunda para sayımı yapan görevli kadının dalgınlığından faydalanarak 4 bin 700 TL çalan S.Ş. (31), polisin çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sarımsaklı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan görevli kadın, para saydığı sırada içeri giren S.Ş., masa üzerinde bulunan 4 bin 700 TL'yi çalarak kaçtı. S.Ş'nin arkasından koşan görevli kadının ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaya olarak kaçtığı belirlenen S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda hırsızlık zanlısı S.Ş., yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Şinasi Caddesi'nde kaçmaya çalışırken çaldığı 4 bin 700 TL ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.Öte yandan, akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin para saydığı sırada arkasındaki kapıyı açarak içeri giren hırsızın, masa üzerinde bulunan paraları çaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı