Kayseri'de AK Parti ilçe başkanları bir araya geldi Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda ilçe başkanları bir araya geldi.

Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda ilçe başkanları bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasındaki programda konuşan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi tarafından kongre takvimlerinin belirlendiğini ve ağustos ayının son haftası ile ekim ayının son haftası arasında kongrelerin bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Çopuroğlu, daha önce telekonferans ile gerçekleştirdikleri programlarını normalleşme süreci ile uzun süreden sonra yüz yüze yaptıklarını ve kongre sürecine kadar il ve ilçelerin tanınırlığı için ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının Ankara'da olacağını ifade etti.

Toplantıya davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

"Kayserimiz açısından güzel hizmetlerle ilçelerimizi daha iyi bir noktaya taşıyıp insanlarımızın huzuru, refahı, sağlıklı bir şekilde toplum içerisinde yer edinmeleri ve bu hizmetlerle buluşmaları için gayret gösteriyoruz. Ben her şeyden önce kardeşlerime teşekkür ediyorum, inşallah onların dua ve tavsiyesi ile birlikte daha güzel hizmetler yapmayı cenabı Allah bizlere nasip etsin diye dua ediyorum."

Kaynak: AA