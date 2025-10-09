Haberler

Kayseri'de aile sağlığı merkezindeki sıra kavgasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı.

Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde sıra meselesi yüzünden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) birbirini darbetti. Kavgaya karışanlardan biri bıçakla yaralandı.

Merkezdekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel
