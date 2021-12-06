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Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu Kayseri'de aile dehşeti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden bir kişi ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de aile dehşeti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.Ç. ile eşi Zehra Çakır arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır'a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İ.Ç. de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de aile dehşeti: Eşini öldüren şahıs intihar girişiminde bulundu

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