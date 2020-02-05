Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:14
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.

Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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