Kayseri'de ahır yangınında 9 hayvan telef oldu
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan ahır yangınında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
22.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:54
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan ahır yangınında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde İdris Gül'e ait ahırda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanında bulunan samanlara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altın alındı.
Yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA