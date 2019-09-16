16.09.2019 17:08

Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de, bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri başladı.

Bu yıl 32'nci kez düzenlenen Ahilik Haftası kutlama törenleri çeşitli etkinliklerle başladı. Esnaf Zaviyesi ve Müzesi önünde düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve protokol üyeleri katıldı. Ahilik Haftası kutlamalarında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Bir taraftan Türk kültürüne, diğer taraftan İslam medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezli olarak kurulmuş, daha sonra bütün Anadolu'ya yayılmış ve Türklerin Anadolu'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan Ahilik, sadece iktisadi bir kurum olmasının ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahi Evran-ı Veli Ahilik teşkilatını akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine oturtarak sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kuralları içerisinde yoğurup Türk milletine has bir kültür hazinesi haline getirmiştir. Ahi teşkilatı zengin ile fakir, üretici ile tüketici emek ile sermaye, devlet ile millet arasında dayanışmanın kurulmasında köprü olmuştur dedi.

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Meslek Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Ahi Evran döneminde yapılan temsili Şed kuşatma töreni yapıldı. Törende yılın ahisi seçilen fırıncı Mehmet Türkmenoğlu'na da törenle kaftan giydirildi. Kutlama etkinlikleri kapsamında sempozyumlar, esnaf ziyaretleri yapılacak.

Kaynak: DHA