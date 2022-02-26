Kayseri'de AGD tarafından "Şehitler Gecesi" programı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından "Şehitler Gecesi" programı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa AGD Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ve dernek üyeleri ile davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Aydınözü, AGD olarak bugüne kadar birçok şehit verdiklerini anımsattı.

Şehitlerin peygamberlerden sonra en güzel makama ulaştığını vurgulayan Aydınözü, "Şehitlere şehadet gecemiz mübarek olsun. Hepimizin bildiği üzere şubat ayı hak yolunda verilen sayısız şehitlerden dolayı şehadet ayı olarak nitelendirilir. Şehit olabilmenin bedeli cihattır." dedi.

Program, din görevlisi İlhami Altıpark'ın konuşması ve Yasin Yüksel'in ezgi dinletisinin ardından son buldu.