Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

22.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:51
Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.K.Ç'nin kullandığı 38 AEB 917 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen araçtaki sürücü ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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