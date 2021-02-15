Kayseri'de ağabeyini yaralayan sanığa 2 yıl 7 ay hapis cezası
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Kayseri'de ağabeyini yaralayan sanığa 2 yıl 7 ay hapis cezası

15.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:46
Kayseri'de ağabeyini yaralayan sanığa 2 yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri'de ağabeyini yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de ağabeyini yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.R.Ö, müşteki ağabeyi E.Ö. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık A.R.Ö. savunmasında, olay günü alkol alan ağabeyinin hakarette bulunması üzerine yanındaki tabancayla mobilya atölyesinde bir vitrine ateş ettiğini, bu esnada kopan ahşap parçanın isabet ettiği ağabeyinin yaralandığını öne sürerek, beraatini istedi.

E.Ö. de kardeşinin kendisini hedef almadığını belirterek, "İsteseydi silahla beni öldürebilirdi. Kopan ahşap parçadan yaralandım. Şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.R.Ö'ye, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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