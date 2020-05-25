Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor
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Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor

KAYSERİ'de, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında maske ve sabun üretimi yapıyor.

Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor
25.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:50

KAYSERİ'de, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında maske ve sabun üretimi yapıyor. Projede gönüllü olarak çalışan Afgan Şuayip Akbarih (27), "Türkiye bizi kendi ülkesine aldı, biz de vefa göstermek için bunları yapıyoruz" dedi.

Genel merkezi Kayseri'de olan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüsü 12 kişi, 2 hafta önce maske ve sabun üretimine başladı. Dernek binasında, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında üretilecek maske ve sabunlar, kamu kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, özellikle mültecilerle ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına ve ihtiyaç duyan halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Proje kapsamda 30 bin maske ve 2 bin 500 adet sabun üretimi yapılacak.

'ÜCRETSİZ DAĞITILACAK'Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Zakira Hekmat, "7 kişilik gönüllü ekibimizle iki hafta önce maske üretimine başladık. Üretilen maskeler Kayseri Devlet Hastanesi'nde sterilize işlemleri bittikten sonra sağlık kuruluşlarına, ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Aynı şekilde 5 kişilik mültecilerden oluşan bir ekiple sabun üretimine başladık. Sabun üretimimiz de 1 hafta sürecek ve üretilen sabunlar da ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine verilecek" dedi.'HAMMADDE SAĞLANIRSA ÜRETİME DEVAM EDEBİLİRİZ'Hekmat, günde bin maske ürettiklerini, proje bittikten sonra da, hammadde sağlanırsa üretime devam edeceklerini belirterek, "Koronavirüsle mücadele için mülteciler Türkiye devletine destek amaçlı her türlü fırsatı değerlendiriyor. Ama ihtiyaç olursa günde bin 500-2 bin civarında maske üretme potansiyelimiz var. 1 ay sonrasında yine maske ve sabun üretmek için çalışabiliriz. Eğer hammaddesi sağlanırsa, gönüllü bir şekilde maske üretimine devam edeceğiz" diye konuştu.'VEFAMIZI GÖSTERMEK İÇİN ÜRETİM YAPIYORUZ'2015 yılında Afganistan'ın Kabil şehrinden Türkiye'ye gelen ve projede gönüllü olarak çalışan Şuayip Akbarih ise, "Ben orada kuyumcuydum. Burada da başka işlerde çalıştım ama şimdi koronavirüsten dolayı çalışmıyoruz. 2 yıldır dernekte üyeydim. Şimdi de gönüllü olarak maske ve sabun üretimine başladık. Burada günlük 400 adet sabun üretiyoruz. 6 gün üretim yapacağız. Sonra ürettiğimiz sabunları isteyen ailelere dağıtacağız. Koronavirüsten korunmak için en önemli şey sabun ve maske. Biz de bunun için gönüllü çalışıyoruz. Yabancılar ve mültecilere bunlarla destek vereceğiz. Türkiye bizi kendi ülkesine aldı, biz de vefa göstermek için bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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