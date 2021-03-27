Kayseri'de Afgan derneğinden hayırseverlerin yardımıyla 435 aileye market kartı desteği
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Kayseri'de Afgan derneğinden hayırseverlerin yardımıyla 435 aileye market kartı desteği

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de Afgan derneğinden hayırseverlerin yardımıyla 435 aileye market kartı desteği

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA), hayırseverlerin desteği ile 435 aileye market kartı desteği sağladı.

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA), hayırseverlerin desteği ile 435 aileye market kartı desteği sağladı.

Dernek başkanı Zakira Hekmat, yaptığı yazılı açıklamada, dernekleri tarafından çeşitli yardımlar ve programlar yürütüldüğünü, bu kapsamda hayırseverlerin desteği ile 435 aileye market kartı verdiklerini ifade etti.

Her kartın değerinin 400-430 lira civarında olduğunu belirten Hekmat, bu sayede yüzlerce ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaç ürünlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını aktardı.

İhtiyaç sahiplerin belirlenmesinde ailede kaç kişinin yaşadığı, kaç çalışan olduğu, engelli birey olup olmadığı, herhangi bir yerden yardım alıp almadıkları, uluslararası koruma başvuru dosyalarının kapalı olması gibi kriterleri göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Hekmat, şunları kaydetti:

"Market kartın yardımıyla çocukların gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyaçları oranında ulaşımının sağlanması sorunların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Kaynak ve kurumların bu şekilde bir araya gelmesiyle uzun vadeli ve daha çok kişiye destek sağlayan sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkar. Elimizden geldiğince birbirimize ve insanlığa faydamız dokunsun diye çabalıyoruz, destek veren kurum ve hayırseverlerimize gönülden müteşekkiriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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