Kayseri'de Afgan derneği el sanatları sergisi açtı
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Kayseri'de Afgan derneği el sanatları sergisi açtı

09.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:08
Kayseri'de Afgan derneği el sanatları sergisi açtı

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından "Çalışkan Eller, Mülteci Kadınların El Sanatı" sergisi açıldı.

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından "Çalışkan Eller, Mülteci Kadınların El Sanatı" sergisi açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliği ile düzenlendi.

Projeye katılan 30 kadın tarafından takı tasarım, ahşap boyama, ev eşyası ve el örgüsü gibi farklı kategorilerden 600'a yakın eser üretildi.

Sergiyle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının gücü ön plana çıkarmaya çalışılırken, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile binlerce kişiye ulaşılarak destek sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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