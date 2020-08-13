Kayseri'de adliye önündeki kavgada 2 kişi yaralandı Kayseri'de "kasten yaralama" davası sonrası iki grup arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de "kasten yaralama" davası sonrası iki grup arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Adliyede görülen davanın tarafları olan husumetli iki grup adliye içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine adliye dışına da taşan kavgada iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Polis ekipleri, olaya kısa sürede müdahale ederek kavga karıştığını belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralılar ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA