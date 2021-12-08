Kayseri'de "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaşam için oksijen ne denli önemli ise toplum için de adaletin o denli önemli olduğunu söyledi.

Toplumun adalet ile nefes aldığını ifade eden Akın, "Adaletin tecellisi ancak suç işleyenlerin hak ettikleri cezayı almaları ile mümkündür. Bunun sağlanmasında işlenen suçların etkin ve adil bir şekilde soruşturulmasının önemi açıktır. Hukuka uygun yürütülen soruşturmalar yargılama mercilerinin isabetli karar vermelerinin önünü açacak ve adil kararlarla toplumun adalete ve devlete olan inancını artıracaktır." diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre kovuşturmasızlık kararı verilmesindeki oranların artması ve özellikle açılan kamu davalarında mahkemelerde beraatla sonuçlanan dava oranlarının azalmasının sevindirici olduğunu belirten Akın, ancak özellikle mahkemelerdeki beraat oranlarının daha düşük seviyelere getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Beraatla sonuçlanan davalarda şüpheli/sanıkların haksız yere yargılanmasına sebebiyet verilmiş olabileceği gibi delillerin yeterince toplanılmamasından dolayı mağdurun haklarının ihlali ve sanığın mahkumiyetle sonuçlanabilecek bir dosyada beraat kararı almasına neden olunabileceğine dikkat çeken Akın, şunları söyledi:

"Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2020 yılı verilerine göre, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılan soruşturmalarda, şüpheliler hakkında verilen kararların yüzde 56,1'inde kovuşturmaya yer olmadığına, yüzde 31,6'sında kamu davası açılmasına, yüzde 12,3'ünde diğer (yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, başka büroya aktarılması) kararlar verilmiştir. Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda sanıklar hakkında yüzde 61,2'si mahkumiyet (hükmün açıklanmasının geriye bırakılması dahil), yüzde 15,4'ü diğer (yetkisizlik- görevsizlik-birleştirme, hükmün verilmesine yer olmadığı, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, özel yasalar gereğince davanın ertelenmesi ve diğer kararlar), yüzde 15'i beraat, yüzde 8,4'ü ise davanın düşmesi kararı verilmiştir."

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde etkili bir ön değerlendirme mekanizması oluşturduklarını vurgulayan Akın, ihbar dosyalarında bu yılın başından itibaren bugüne kadar 7 bin 162 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini sözlerine ekledi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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