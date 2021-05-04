Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bozaltı Geçidi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir evde açık unutulan tüp parladı. Tüpün parlaması sonucunda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika! Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika! Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:57:35. #1.14#

title