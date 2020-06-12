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Kayseri'de açık havada araçta maç keyfi

Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.

Kayseri'de açık havada araçta maç keyfi
12.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:54

Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı açık otoparkına dev ekran kurdu.

Taraftarlardan bir kısmı araçlarında, bir kısmı da açık havada, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını izledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız araçları ile gelsinler, sosyal mesafeye dikkat etsinler istedik. Burada uyarılarımıza, çağrılarımıza çoğu uysa da bir kısım vatandaşımız tam uyamadı. Onun için uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Salgından dolayı uzun süredir futbolseverlerin maçlara hasret kaldıklarını, bugün ilk gün olduğu için inanılmaz bir kalabalık olduğunu kaydeden Palancıoğlu, "Araçları ile insanlar buraya geldiler. Dışarıda büyük bir kuyruk var." dedi.

Maçı aracından izleyen taraftarlardan Cengiz Altınyollar ise çocuklarıyla birlikte güzel bir akşam geçirdiğini söyledi.

Öte yandan maçı izleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Palancıoğlu, vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarırken, bazı taraftarların kurallara uymadıkları görüldü.

Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanınca, taraftarlar üzüntü yaşadı.

Kaynak: AA

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