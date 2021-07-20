KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nda kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nda kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Devlet Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı