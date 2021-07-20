KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
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KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nda kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nda kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Devlet Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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