Kayseri'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu Kayseri, Sivas ve Niğde'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu.

Kayseri, Sivas ve Niğde'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, özel araçlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuran acemi kasaplardan bazıları ayakta tedavi edildi. Kaynak: AA