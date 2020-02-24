Kayseri'de ablasının arkadaşını öldüren sanığa 12,5 yıl hapis cezası

24.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:14

Kayseri'de ablası ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kişiyi bıçakla öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık T.U. ve avukatı hazır bulundu. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı.

Duruşma savcısının mütalaasında, sanığın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık T.U, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay

T.U, 17 Eylül 2019'da, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta karşılaştığı Burak Sabuncu'yu bıçakla yaralamıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sabuncu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı T.U. ise polis ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

T.U, polise verdiği ifadesinde, maktul Burak Sabuncu'nun, ablası A.U'yu taciz ettiğini ve zorla İstanbul'a götürdüğünü iddia ederek, "Bu duruma çok sinirlendim. Olay günü arkadaşımın yanına giderken Burak ve yanında iki kızı tesadüfen gördüm. Kendimi kaybettim ve yanımda bulunan bıçakla Burak'ı bıçakladım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA