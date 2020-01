Kayseri'de ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi

30.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:58

Kayseri'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi.

Kayseri Memur-Sen üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'e sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in kör bir inançla ABD tarafından desteklendiğini belirten Kalkan, yapılan anlaşmanın anlaşma makyajlı savaş olduğunu belirtti.

Anlaşmanın Filistin'i küçültme ve Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi gibi hükümlerden ibaret olduğunu vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı. Kravatla kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı irdeleyen, önemseyen konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin düşmanı, Kudüs'ün satıcısı olarak görürüz. Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya insani değerleri herkese sunmakta cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete, her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanışların coğrafyasıdır."

