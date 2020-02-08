Kayseri'de 99 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kayseri'de 99 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:40
Kayseri'de 99 köy yolu ulaşıma kapandı

'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle özellikle , Pınarbaşı, , Tomarza, bölgesi olmak üzere yaklaşık 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu saatten itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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