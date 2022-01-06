Kayseri'de 9 öğrenci deney sırasında kimyasal gazdan etkilendi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde deney sırasında kimyasal gazdan etkilendiği ileri sürülen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde deney sırasında kimyasal gazdan etkilendiği ileri sürülen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Palas Mahallesi'ndeki Palas İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerden bazıları fen bilgisi dersinde deney yapıldığı sırada kimyasal madde bulunan tüpün yere düşmesi sonucu yayılan gazdan etkilendi.
Durumu fark eden öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu iyi olan öğrencilerin taburcu edildiği öğrenildi.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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