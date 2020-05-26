Kayseri'de 9 kişi yedikleri mantardan zehirlendi KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tomarza ilçesi Çanakpınar Mahallesi'nde yaşandı. Dağdan topladıkları mantarı pişirerek yiyen Zeynep Doğan (90), Ali Doğan (49), Selmiha Doğan (49), Fatma Kaygısız (40), Hanife Kaygısız (22), Sultan Kılıç (19), Furkan Kaygısız (18), Zeynep Eda Doğan (13) ve Ali Mert Doğan (11) mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 9 kişiyi Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA