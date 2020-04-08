Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı
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Koronavirüs, Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı.

08.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:59
Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak üzerinde bulunan bir binanın görevlisi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Görevliye hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, bina karantinaya alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı.

Bir bina sakini, görevlide korona virüs tespit edildiği için dün öğleden sonra binanın karantina altına alındığını, karantinanın 14 gün süreceğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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