Kayseri'de 9 gün önce silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Kayseri'de 9 gün önce silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 9 gün önce silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi, hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi, hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan O.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki bir evde, 29 Ekim'de, O.A, B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan O.A, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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