Kayseri'de 9 gün önce silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi, hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan O.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki bir evde, 29 Ekim'de, O.A, B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan O.A, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Haberi Kaydet