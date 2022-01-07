Kayseri'de 886 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 886 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de 886 parça tarihi eser ele geçirildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 886 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 886 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete ve araca düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 71 sikke, 809 tarihi obje ve 6 yüzük ile 2 dedektör ve 1 GPS cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title