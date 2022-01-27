Kayseri'de 86 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de 86 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
Kayseri'de 86 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmaları 128 araç ve 291 personelle merkez ve 16 ilçede sürüyor.

Çalışmalarla ilçelerden Bünyan'da 5, Kocasinan'da 14, Pınarbaşı'da 35, Sarız'da 12, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 15 olmak üzere 86 kırsal mahalleye ulaşım sağlandı.

Ekiplerin, Pınarbaşı'da 8 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de 86 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Tragger, kar, Güncel, Haber

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