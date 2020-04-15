Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulaması
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Kayseri, Güncel

Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulaması

Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulamasıKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.

15.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:54
Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulaması

Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulaması

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 civarında şoförün 14 gün karantinaya alındığını açıkladı. Gündoğdu, "Bu kararın neticesi olarak 385 adet özel halk otobüsü, şoför olmadığından servis dışı kaldı" dedi.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik birçok tedbirler alındığını bildirdi. 9 Nisan'da İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, şoförler arasında pozitif vakaların olduğunu belirterek, genel bir tarama yapılması yönünde görüş beyan ettiğini kaydeden Gündoğdu, "Akabinde 10 Nisan Cuma günü Sağlık Müdürlüğü özel halk otobüsleri ve belediyeye bağlı tüm şoförleri taramadan geçirmeye başladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber taramalara ara verildi. 12 Nisan Pazar günü İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şoförler arasında iki pozitif vaka daha olduğu ve bundan dolayı şoförlerin karantinaya alınacağı bilgisi sözlü olarak iletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da özel halk otobüslerinde çalışan 850 civarında şoför, 14 gün karantinaya alındı. Bu kararın neticesi olarak 385 adet özel halk otobüsü, şoför olmadığından servis dışı kaldı. Bundan dolayı, normal zamanda 615 otobüs ile verilen toplu taşıma hizmeti Kayseri Ulaşıma ait 230 adet otobüs ile verilme zorunluluğu ortaya çıktı" dedi.

'AKTARMALI ULAŞIM PLANI YAPILMIŞTIR'

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte daha az otobüs ve daha az şoför ile ulaşım planı hazırlandığını belirten Gündoğdu, 2 gün önce yolcuları en az etkileyecek şekilde raylı sistemin etkin olarak kullanılacağı aktarmalı ulaşım planı yapıldığını kaydetti. Gündoğdu, şunları söyledi:

"Azalan şoför ve araç sayısına göre de toplu taşıma hizmet saatleri yeniden belirlenmiştir. Raylı sistem işletmesi 06.00-21.00 saatleri arasında, otobüs işletmesi ise 06.00-10.00 ile 16.00-20.30 saatleri arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Normalde yoğun saatte 12 dakika ve 15 dakika aralıklar ile çalışan raylı sistem işletmesi 6 dakika sefer aralığına çekilerek yüzde yüz kapasite artırımı yapılmıştır. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen 13 Nisan Pazartesi günü 58 bin 911, 14 Nisan Salı günü ise 54 bin 441 yolcumuza hizmet verilmiştir."

Gündoğdu, toplu taşımada yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için azami hassasiyetle çalıştıklarını, bu süreçte vatandaşlardan anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

Kayseri'de, 850 özel halk otobüsü şoförüne karantina uygulaması

Kaynak: DHA

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