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Kayseri'de 83 mahalle yolu ulaşıma açıldı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 83 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 83 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 83 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler yolları ulaşıma açmak için 128 araç, 291 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçelerden Bünyan'da 7, İncesu'da 4, Kocasinan'da 1, Pınarbaşı'da 60, Sarız'da 10 ve Yahyalı'da 1 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Sarız'da da 15 mahallenin yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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