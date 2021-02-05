Kayseri'de 82 yaşındaki kadının içinde yaşlılık maaşı bulunan çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bankadan yaşlılık maaşını aldıktan sonra Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evine giden 82 yaşındaki A.T'nin çantasını çalan M.K. ve A.T, olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği??????? ekipleri, şüphelileri yakaladı.
Zanlılarından alınan 500 lira, kadına teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin