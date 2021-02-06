Kayseri'de 82 yaşındaki kadının çantasını çalan iki zanlı adliyeye sevk edildi
Kayseri'de bir kadının, içinde yaşlılık maaşı bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de bir kadının, içinde yaşlılık maaşı bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Dün, bankadan yaşlılık maaşını aldıktan sonra Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evine giden 82 yaşındaki A.T'nin çantasını çalan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.
Polis, zanlılarla birlikte ele geçirdiği, içinde 500 lira olan çantayı kadına teslim etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil