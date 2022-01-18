Kayseri'de 80 polis ile hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de 80 polis ile hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de 80 polis ile hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 80 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda kentte 300 bin TL değerinde eşya çalan 3'ü kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de 80 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda kentte 300 bin TL değerinde eşya çalan 3'ü kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 80 polisin katılımı ile kentte hırsızlık yapan ve hırsızlık suçundan aranan 8 kişinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık yapan F.Ö. (37), Y.B. (25), S.D. (29), T.Ç. (32), hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (49), Ö.P. (31), M.S. (31) ve S.S. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ikametten hırsızlık, işyerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık yapan 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve işyeri malzemelerinin çalınması olaylarına karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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