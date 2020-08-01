Kayseri'de 80 ev karantinaya alındı
Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
01.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:21
Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu kişilerin oturduğu binalardaki 80 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA