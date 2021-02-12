Kayseri'de 80 bin 134 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
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Kayseri'de 80 bin 134 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

12.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:03
Kayseri'de 80 bin 134 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Kayseri'de, 80 bin 134 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de, 80 bin 134 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki bir ikamet ve otomobilde arama yaptı.

Aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 900 bin lira olan 80 bin 134 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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