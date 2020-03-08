Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü yapıldı Kayseri'de kadın dernekleri, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütü üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Kayseri'de kadın dernekleri, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütü üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Sivas Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan gruplar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atıp, şarkılar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada gruplar adına yapılan açıklamalarda 8 Mart'ın temellerinin 1857 yılında ABD'nin New York kentinde, düşük ücretle, insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılan tekstil işçisi kadınların mücadelesi ile atıldığı anımsatıldı.

Eşit çalışma şartları, çalışan kadınlara ücretsiz kreş desteği, kadın cinayetlerinin sona erdirilmesi, cinsiyetçi eğitim anlayışının bitirilmesi gibi taleplerini dile getiren grup, İstanbul Sözleşmesi'nin korunmasının kadınlar için son derece önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Kadınlar, açıklamanın ardından slogan atıp, marşlar söyledikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA