Kayseri'de 8 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
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Kayseri'de 8 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, çadırda kalan 6'sı çocuk 8 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmesi sonucu hastanede tedaviye alındı.

Kayseri'de 8 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
25.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:05

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, çadırda kalan 6'sı çocuk 8 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmesi sonucu hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pınarbaşı'na bağlı Oğuzlar köyünde meydana geldi. Köye çalışmak için gelen Mahmut-Sultan Geçgin çifti, 6 çocukları ile birlikte kaldıkları çadırda, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekibine başvurdu. Köye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 8 kişilik Geçgin ailesinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Geçgin çifti ile çocukları Abit (13), İsa (11), Hatice (10), Mustafa (9), Selim (7) ve Halil İbrahim (4) ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavileri devam ediyor.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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