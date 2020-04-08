Kayseri'de 8 katlı binaya 'koronavirüs' karantinası KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Olay yeri-Mühürlenen kapıdan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

(Görüntü geçildi)

Kaynak: DHA