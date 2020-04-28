Kayseri'de 8 katlı bina karantinaya alındı
Kayseri'de 8 katlı binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
28.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:32
Kayseri'de 8 katlı binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Melikgazi ilçesinde apartman görevlisi, eşi ve 2 çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 8 katlı binada 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine polis, binanın çevresinde önlem aldı.
Apartmanda bulunan 24 dairedeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Kaynak: AA