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Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına aldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ikamet, iş yeri ve araç gibi yerlerden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler H.Ç, F.Ç, B.C.Y, O.B, S.A, A.C, E.K. ve N.N.Ö. kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan B.C.Y, O.B, S.A, A.C, E.K. ve N.N.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen H.Ç. ve F.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden H.Ç'nin hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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