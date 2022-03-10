Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomobillerden ve ikametten hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler A.T.D, M.A, V.Y, A.D, M.T, D.Y, G.S. ve İ.P.Y. yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin otomobil, ev ve iş yerlerinden 2 bin 300 lira ile yaklaşık 22 bin lira değerinde akü ve kablo çaldıkları öğrenildi.

İkametten hırsızlık olaylarının daha çok semt pazarlarının kurulu olduğu günlerde arttığı belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.