Kayseri'de 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı
16.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:00
Kayseri'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Kayseri'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ve Talas ilçelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 8 olayın faili olduğu belirlenen E.D. ve İ.D. Güzelköy Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Zanlılardan E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.D. tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin