Kayseri'de 77 yıllık sahra topu yeni haliyle Milli Mücadele Müzesi'ndeki yerini aldı
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Kayseri'de 77 yıllık sahra topu yeni haliyle Milli Mücadele Müzesi'ndeki yerini aldı

31.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:49
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu yeni haliyle Milli Mücadele Müzesi'ndeki yerini aldı

Kayseri'de uzun yıllar ramazan aylarında iftar vaktinde kullanılan ve Büyükşehir Belediyesince yenilenen 77 yıllık sahra topu, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kayseri'de uzun yıllar ramazan aylarında iftar vaktinde kullanılan ve Büyükşehir Belediyesince yenilenen 77 yıllık sahra topu, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1944 yılından bu yana burçlarını süslediği Kayseri Kalesi'nden 2013'te yenileme çalışmaları için Milli Mücadele Müzesi bahçesine taşınan 77 yıllık sahra topu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla aslına uygun olarak yenilendi.

Sahra topu yeni haliyle Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesindeki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayserililer için manevi değeri olan sahra topunun, doğal hali bozulmadan zamana yenik düşmemesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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