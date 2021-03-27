Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
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Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi

Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ - Haberler | Güncel
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi

KAYSERİ'de uzun yıllar Kayseri Kalesi'nin burçlarını süsleyip, Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan, 2013 yılından bu yana da Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesinde sergilenen 77 yıllık sahra topu, aslı korunarak restore edildi.

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KAYSERİ'de uzun yıllar Kayseri Kalesi'nin burçlarını süsleyip, Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan, 2013 yılından bu yana da Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesinde sergilenen 77 yıllık sahra topu, aslı korunarak restore edildi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde 2013'te restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesine taşınarak burada sergilenen 77 yıllık sahra topu, konservasyon çalışmasına tabi tutuldu. Yıllarca dış hava koşullarına bağlı olarak yıpranan ve korozyona uğrayan tarihi sahra topu, aslı korunarak tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olan sahra topu için özel bir çalışma yapıldı. Uzman ekiplerce, 26 Kasım 2020'de sergilendiği yerden alınan sahra topunun bakımı 2 ayda yapılarak, 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde sergilemeye sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Bu Sahra Topu, 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti askeri fabrikalarında üretildi. O döneme baktığınızda, ikinci dünya savaşının devam ettiğini görüyoruz. İkinci dünya savaşındaki o büyük savaşa Türkiye'nin girme ihtimaline karşı askerimizin manevra kabiliyeti geliştirmek üzere bu sahra toplarının yapıldığını biliyoruz. Tabii zamanla gerek kalmadığı için 1944 yılında üretilen sahra topu da Kayseri Kalesi'ne getirilmiş. Birçok Ramazan ayında Kayserililer oruçlarını bu toptan çıkan sesle açmışlardır. Kayseri Kalesi, 2008 yılında restorasyona girince bu top milli mücadele müzesi bahçesine getirildi. Bu yıl burada sergilenmeye başladı. Şu anda bu tarihi top ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.

Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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