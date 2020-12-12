Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
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Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

12.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:09
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi. İki karedeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darb ve yara izine rastlanmadı. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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